Massale zoektocht naar tiener 'in roze pyjama' die van cruiseschip is gevallen

'Hele dag bidden'

Alexa March, een andere passagier, twitterde: "Ik zit op de boot. Met meerdere helikopters is er urenlang gezocht, maar tot op heden is er niemand gevonden. Ik bid de hele dag in de hoop dat we het meisje vinden. Na uren zoeken, zijn we teruggevaren naar de haven."

Een andere passagier vertelt: "Het meisje zou niet goed kunnen zwemmen. Er is meteen een reddingsactie op gang gezet, maar in het koude water en op de wilde zee is de kans van overleven niet groot. Het is een vreselijk triest verhaal."

Een helikopter, een vliegtuig en meerder boten zijn nog altijd naar de vermiste tiener op zoek.