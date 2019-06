Veertien leeuwen ontsnapt uit Krugerpark

Luipaard

Het is de tweede keer in een week dat roofdieren in het park de omheiningen weten te omzeilen. Donderdag werd het 2-jarige zoontje van een medewerker van Krugerpark gedood door een luipaard die een omheind gedeelte was binnengekomen.

Het dier is gedood om te voorkomen dat hij meer mensen zou aanvallen.