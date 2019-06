Boete van 3,5 miljard dreigt voor Italië om overtreden begrotingsregels

Dat betekent dat de Italianen worden opgeroepen om op korte termijn concrete maatregelen moeten nemen om het begrotingstekort terug te dringen en de staatsschuld aan te pakken.

Als de regering in Rome van de rechts-populistische Lega en de protestpartij Vijfsterrenbeweging zich niets aantrekt van de opdracht uit Brussel riskeert ze een boete van 3,5 miljard euro.

De EU-ministers van Financiën moeten nog wel instemmen met de zogeheten buitensporigtekortprocedure. Zij komen volgende week bijeen, maar het is niet zeker of Italië dan al wordt besproken of in juli.