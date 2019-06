Lichaam Hongaars bootdrama 120 kilometer verderop gevonden

Kapitein opgepakt

Vorige week woensdag voer het 135 meter lange cruiseschip de Viking Sigyn een kleinere boot aan met Zuid-Koreaanse toeristen en twee Hongaarse bemanningsleden. De boot zonk. Zeven mensen overleefden de aanvaring. Zeven anderen werden levenloos uit het water gehaald.

De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. De kapitein van het cruiseschip is aangehouden en is zaterdag officieel aangeklaagd. De botsing gebeurde op een druk deel van de rivier, van waaruit bezoekers de stad en het parlementsgebouw kunnen zien, dat in het donker wordt verlicht.