Reisadvies voor Sri Lanka terug op oude niveau

Het reisadvies voor Sri Lanka is door de Nederlandse overheid naar beneden bijgesteld, van oranje naar geel. Na de zelfmoordaanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka werden Nederlanders geadviseerd alleen nog naar het land te reizen als het strikt noodzakelijk was.

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu terug op het niveau van voor de aanslagen. "De veiligheidssituatie op Sri Lanka is verbeterd. De Sri Lankaanse overheid heeft maatregelen genomen, het normale leven is weer op gang gekomen", schrijft het ministerie. 'Let wel op' Het advies is nu: 'Bereid u goed voor op risico's en let extra op.' Bij een 'oranje' reisadvies konden Nederlanders die een reis naar Sri Lanka hadden geboekt vanaf drie dagen voor vertrek hun vakantie kosteloos annuleren of omboeken. Met het nieuwe reisadvies is dat niet langer mogelijk. Lees ook Aangescherpt reisadvies: Nederlanders teruggehaald uit Sri Lanka Sri Lanka werd op eerste paasdag opgeschrikt door meerdere zelfmoordaanslagen. Meer dan 250 mensen werden daardoor gedood. Onder hen waren drie Nederlanders. Ze werden uitgevoerd door zelfmoordterroristen van twee islamistische splintergroeperingen die zijn verbonden aan IS. Bewakingsbeeld laat explosie in hotel Sri Lanka zien Bekijk deze video op RTL XL