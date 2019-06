Vrouw in VS bij wc-bezoek verrast door enorme alligator

Een vrouw in Clearwater, in de Amerikaanse staat Florida, kreeg gisteren de schrik van haar leven toen ze 's nachts even naar de wc moest en in haar keuken een reusachtige alligator ontdekte. De politie bleek al gewaarschuwd door een krantenbezorgster en rukte met tien man sterk uit om het dier te vangen.

Dat leverde spectaculaire beelden op (zie tweet hieronder). "De rode vloeistof in de video is wijn, geen bloed", schrijft de politie. De alligator verzette zich uit alle macht, waarbij de wijnvoorraad van de bewoonster het moest ontgelden. De vrouw was aanvankelijk gewekt door een enorme klap. Ze dacht dat haar nieuwe airco naar beneden was gevallen, maar het lawaai bleek afkomstig van de alligator, die zich door het keukenraam een weg naar binnen had gebaand. Opgesloten in slaapkamer Terwijl de politie zich bezighield met het vangen van het dier, had de bewoonster zich doodkalm opgesloten in haar slaapkamer. Ter afleiding deed ze wat spelletjes op haar computer, schrijft de Tampa Bay Times. Uiteindelijk wisten de agenten het beest veilig naar buiten te krijgen en raakte niemand gewond. De alligator werd eindelijk gevangen. © Clearwater Police Department