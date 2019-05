Kapitein rampschip Hongarije opgepakt, nog tientallen vermisten

De kapitein van de rondvaartboot die gisteren kapseisde en zonk in de Donau in Hongarije, is aangehouden door de Hongaarse politie. Op het moment van het ongeluk waren 35 mensen aan boord. Zeven van hen konden tot nu toe levend uit het water worden gehaald.

Voor zeven anderen kwam de hulp te laat. Officieel worden de overige 21 opvarenden vermist, maar de kans dat ze het hebben overleefd is klein. Behalve de twee bemanningsleden waren alle passagiers Zuid-Koreaanse toeristen. Onder de opvarenden zouden ook kinderen zijn. Roekeloos De kapitein van de rondvaartboot was een 64-jarige man uit Oekraïne. Hij is aangehouden wegens roekeloos gedrag in het waterverkeer dat tot meerdere slachtoffers leidde. Vermoedelijk botste de boot tegen een ander schip. Op dat moment regende het hard. Zuid-Korea heeft inmiddels 25 Koreaanse reddingswerkers naar Hongarije gestuurd. De reddingswerkers hebben ook in 2014 geholpen toen een veerboot zonk in Zuid-Korea waarbij meer dan 300 mensen zijn verdronken. Zoektocht moeilijk Het zoeken naar de vermisten wordt bemoeilijkt door het hoge waterpeil en de sterke stroming van de Donau, veroorzaakt door de hevige regenval de afgelopen weken. Lees ook: Ramp met rondvaartboot Hongarije: vrees voor tientallen doden