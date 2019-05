'Geen filmopnames meer in Georgia om strengere abortuswet'

Georgia was de laatste jaren erg in trek bij filmmakers vanwege de flinke subsidies die de overheid uitdeelde om in de staat opnames te maken. Zo nam Disney er scènes op voor blockbusters als Avengers: Endgame en Black Panther. Netflix liet er onder meer de series Stranger Things en Ozark filmen.

Zes weken

Als de omstreden abortuswet in Georgia daadwerkelijk van kracht wordt zou het er strafbaar zijn abortus te plegen als de hartslag van de foetus te horen is. Dit is doorgaans als moeders zo'n zes weken zwanger zijn. De gouverneur moet de wet nog ondertekenen, maar heeft al gezegd dat hij dat zal doen.