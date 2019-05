Twee verdachten opgepakt na bomexplosie Lyon

In het onderzoek naar de bomaanslag in Lyon zijn vandaag twee verdachten aangehouden. Een 24-jarige man die de politie in Lyon oppakte ziet het Openbaar Ministerie als de aanslagpleger. Later werd een tweede verdachte aangehouden, maakte de burgemeester van Lyon bekend. De rol van de tweede arrestant is nog niet duidelijk.

Door de explosie op een wandelpromenade in het centrum van de stad raakten vrijdag dertien mensen gewond. Volgens de onderzoekers is de bom van een afstand tot ontploffing gebracht. De dader zette een papieren zak bij een bakkerij en stapte toen op de fiets. In de zak zaten behalve een explosief stukken metaal. Klopjacht Sinds vrijdag hield de politie een grootscheepse klopjacht op een man die op een fiets was gezien in de buurt van de plek waar de bom was afgegaan. Foto's van de verdachte die de politie verspreidde leverden tientallen tips op. Van de dertien gewonden werden er elf in het ziekenhuis behandeld. Ze verkeerden niet in levensgevaar, maar bij sommigen moesten wel scherven operatief worden verwijderd. De aanslag is nog door niemand opgeëist. Lees ook: Nieuwe beelden verdachte Lyon verspreid, DNA-spoor gevonden