App beschermt Japanse vrouwen tegen aanranders in trein

Seksuele intimidatie is al jaren een groeiend probleem in het Japanse openbaar vervoer, meldt The Guardian. Vooral tijdens de spits slaan de daders toe, omdat ze dan lastig te identificeren zijn vanwege de drukte.

Vrouwencoupé

Alleen al in de hoofdstad Tokyo waren er in 2017 900 meldingen van aanranding en andere vormen van seksueel geweld in treinen en metro's, maar volgens de politie is dat slechts het topje van de ijsberg omdat veel slachtoffers geen aangifte durven te doen.