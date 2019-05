Duitse agent is ramptoeristen na aanrijding zat en laat ze lijk zien

'Smakeloos'

In de reportage vertelt hij dat incidenten als dit dagelijks voorkomen. "Het is smakeloos hoe mensen foto’s maken terwijl ze met een slakkengangetje langs ongevallen rijden." Mensen die zich daar schuldig aan maken, krijgen een boete van bijna 130 euro.

In Nederland is de boete voor het filmen of fotograferen van een verkeersongeval ruim 230 euro. Eerder dit jaar werden ruim 20 automobilisten beboet omdat ze een eenzijdig ongeval met een vrachtwagen op de A16 hadden vastgelegd met hun mobieltje. Dat gebeurde ook op na een dodelijk ongeluk op de A58 bij Tilburg.