Franse burgemeester verzint oplossing om school open te houden: gratis viagra

De pillen zullen worden uitgedeeld aan koppels tussen 18 en 40 jaar. "Dat is om hen alle kansen te geven om de scholen van de twee gemeenten te behouden", staat er in de verordening die door burgemeester Jean Debouzy van de Franse gemeente Montereau is opgesteld.

Zwangerschapsbonus

De gemeente Montereau in Midden-Frankrijk telt volgens de laatste telling 600 inwoners. In één van de schooltjes zitten amper 30 kinderen. Door de lage aantallen dreigen klassen te verdwijnen. En in het ergste geval moet de hele school dicht.

De burgemeester is ook klaar om 'samen met de gemeenteraad een speciale zwangerschapsbonus voor elke geboorte te betalen', zo is te lezen.