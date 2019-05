Spectaculaire beelden: meerdere tornado's razen over VS

Het hoogste tornado-alarm geldt op dit moment in de VS. In de staten Oklahoma, Texas, Missouri en Arkansas zijn in de afgelopen 48 uur meerdere tornado's gezien. Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de wervelwinden verwoestten meerdere huizen en veroorzaken ook op dit moment nog wateroverlast door overstromingen.

Steeds dichterbij

Maar de tornado's zorgen ook voor spectaculaire beelden. Een Amerikaan filmde vanuit zijn auto hoe een wervelwind steeds dichterbij komt. "We zagen hoe de tornado groter werd en het huis waar we een paar minuten eerder nog op de oprit zaten, verwoestte."