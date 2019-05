Zeven tieners aangehouden voor groepsverkrachting België

Eerder deze maand kwamen de zeer choquerende beelden van het misbruik naar buiten via sociale media. De beelden werden op Snapchat gedeeld met als bijschrift 'verboden onder de 18 jaar', schrijft hln.

Naakt op het matras

De verkrachting vond plaats op een verjaarsdagsfeestje bij het meisje thuis in de nacht van 30 op 31 maart. Ze lag naakt op een matras of een bank, en werd door zeven jongens misbruikt. Het gaat om een meisje van 15 of 16 jaar, meldt Sudinfo.

Ze was volledig verdoofd en is waarschijnlijk onder invloed van de drug GHB.