Dode dolfijn aangespoeld met plastic douchekop in slokdarm

Plastic zakken in maag

Het is al de tweede dolfijn in een maand tijd die in de omgeving is aangespoeld met plastic in de maag. Eerder vonden ze een dode vrouwtjesdolfijn met twee plastic zakken en een stukje ballon in haar maag.

"We moeten kritisch kijken naar onze gewoonten", schrijft het instituut op hun Facebookpagina. "Jouw acties kunnen het verschil maken. Met het opruimen van je eigen afval en het op de juiste manier scheiden, meehelpen met het schoonmaken van stranden kunnen we er voor zorgen dat we de hoeveelheid plastic in zee verkleinen."