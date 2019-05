Nog twee lichamen gevonden in zaak kruisboogdoden

Onderlinge relatie is onduidelijk

De politie vond in de kamer drie kruisbogen, twee op het bed, één nog in een tas. De 33-jarige vrouw kwam evenals de man uit Rijnland-Palts. Het drietal was vrijdag in het pension aangekomen. Hun onderlinge relatie is onduidelijk.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de kamer is nog onduidelijk. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de dader in Passau zelfmoord heeft gepleegd na het doden van zijn of haar kamergenoten.