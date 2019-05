Hollywoodlegende Doris Day (97) overleden

Doris Day, die eigenlijk Doris Mary Ann Kappelhoff heet, scoorde als zangeres tientallen wereldhits, zoals 'Que Sera Sera'. Het nummer werd gemaakt voor de Hitchcockfilm The Man Who Knew Too Much. Alles bij elkaar verkocht Day ruim 100 miljoen platen met haar nummers.

Maar ze was niet alleen bekend om haar zangkwaliteiten, ze was ook een populaire actrice in de jaren vijftig en zestig. In de periode 1968-1973 schitterde ze in de televisieserie The Doris Day Show, die ook in Nederland werd uitgezonden.

Longontsteking

Volgens een persbericht van haar stichting overleed ze maandag in Los Angeles, omringd door haar geliefden, aan de gevolgen van een longontsteking.