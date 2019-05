BBC-presentator ontslagen na 'grap' over baby Harry en Meghan

Baker twitterde eerder deze week een afbeelding van een aangeklede chimpansee. Daarbij schreef hij: "Koninklijke baby verlaat het ziekenhuis." Volgens Baker wilde hij daarmee de spot drijven met de koninklijke familie, maar door de afkomst van Meghan, die een zwarte moeder heeft, viel de 'grap' bij velen verkeerd.

'Dom en ondoordacht'

De presentator bood zijn excuses aan voor de - in zijn woorden - 'domme, ondoordachte' tweet over baby Archie en verwijderde de tweet. "Het is opgevat alsof het over apen en ras ging, dus terecht verwijderd."

Ook schreef hij: "Ik zou dezelfde foto hebben gebruikt voor elke andere koninklijke geboorte of die van Boris Johnsons kind, of zelfs bij een kind van mij zelf. Het is een grappige foto (alleen natuurlijk niet in die context). Enorme fout. Absoluut. Grotesk."