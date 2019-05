Dit is 'm dan: de baby van Meghan en Harry

Meghan zei: "Hij is heel rustig, het is een wolk van een baby." Harry lachte: "Ik weet niet van wie hij dat heeft." De naam van de baby werd niet bekend gemaakt.

'Het is magisch'

Over haar eerste dagen als moeder zei Meghan: "Het is magisch, het is echt geweldig. Ik heb de twee beste mannen in de wereld, dus ik ben heel gelukkig." Harry voegde daaraan toe: "Het is geweldig, het ouderschap is fantastisch."