Vader moordenaar Julie: 'Dit had voorkomen kunnen worden'

Steve B. werd wel veroordeeld voor de verkrachtingen maar ging in hoger beroep in de verkrachtingszaak uit 2017. In afwachting daarvan hoefde hij nog niet naar de gevangenis en kon hij ruim 2,5 jaar vrij rondlopen. Door personeelstekort zou de zaak pas in juni van dit jaar voorkomen. "Dit had vermeden kunnen worden."

'Vanaf zijn vierde al naar de psychiater'

"Vanaf zijn vierde gaat hij al naar de psychiater. Die jongen is ziek, hij moet geholpen worden", vertelt de vader van B. "Wij stonden machteloos tegenover die jongen. Wij hielden hem altijd heel ver weg van ons, omdat we bang van hem waren. Ik heb ook twintig jaar geleden al wekelijks op het politiebureau gezeten voor dingen die hij gedaan heeft. Ik heb altijd tegen de politie gezegd: als het zo blijft doorgaan, gaat hij iemand vermoorden."

De vader van B. is geëmotioneerd als hem wordt verteld dat dit voor de ouders van Julie een hele klap moet zijn. "Er zijn niet genoeg woorden voor het verdriet van die mensen. Ik vind het verschrikkelijk en ik ben beschaamd dat hij het gedaan heeft."