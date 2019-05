Steve B. bekent: Julie van fiets gesleurd en vermoord

B. was al twee keer eerder veroordeeld voor verkrachting, in 2004 en 2017. Voor de laatste veroordeling kreeg hij vier jaar celstraf, maar hij heeft nooit in de gevangenis gezeten. De verdachte ging namelijk in hoger beroep en in afwachting daarvan was hij op vrije voeten gesteld. Door personeelstekort zou de zaak pas in juni van dit jaar voorkomen.

B. liep 2,5 jaar op vrije voeten

Volgens de rechtbank in Antwerpen kon de man niet worden vastgezet omdat er geen indicatie was dat hij zich aan de uitvoering van zijn straf zou proberen te onttrekken. "Met andere criteria, zoals hoe gevaarlijk de verdachte is, wordt geen rekening gehouden in de wet", zegt een verslaggever van VTM Nieuws.