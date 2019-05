Zus van vermoorde Julie (23): 'Ze was op de foute plaats, op het foute moment'

Een paar uur nadat Julie had afgesproken met vriendinnen, ging Elise al op zoek naar haar zus. Zij, en iedereen die Julie kende, wisten gelijk dat er iets mis was. De volgende ochtend, rond zes uur, deelde ze een bericht op Facebook met de vraag om uit te kijken naar Julie. Het bericht werd bijna tweehonderdduizend keer gedeeld.

'Het ergst mogelijke scenario'

Maar gisteren speelde zich 'het ergst mogelijke scenario' af, schrijft Elise op Facebook. Julie blijkt vermoord.

"Ik wil jullie ontzettend bedanken voor álle hulp, het was ongelofelijk hoeveel mensen zijn komen flyeren en de berichten hebben gedeeld. Zonder jullie hulp hadden we nu waarschijnlijk nog steeds onzekerheid gehad", schrijft Elise. "Verder willen we jullie allemaal bedanken voor de steun die jullie geven. We krijgen aan de lopende band berichten binnen, maar antwoorden is wat moeilijk, ik hoop dat jullie dat begrijpen."