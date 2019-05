13 doden in brandend vliegtuig Rusland

Een Russisch vliegtuig is bij een noodlanding in Moskou in brand gevlogen. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen, onder wie twee kinderen. Meerdere mensen raakten gewond.

Het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Aeroflot was met 78 passagiers en bemanningsleden onderweg naar Moermansk, toen het ongeveer een half uur na vertrek terugkeerde. Nadat de piloten melding hadden gemaakt van technische problemen, werd de verbinding verbroken. De piloten hebben het ongeluk overleefd. Enorme vuurbal na noodlanding Moskou Bekijk deze video op RTL XL Kortsluiting Volgens Russische media was kortsluiting ontstaan in het elektrische circuit van de Sukhoi Superjet-100. Ook zou er brand zijn geweest in een van de motoren. Getuigen melden dat er al voor de landing vlammen uit de staart van het vliegtuig kwamen. Direct na de landing ontstond een enorme vuurbal. De meeste passagiers wisten zelf uit het toestel te komen. Het kan volgens de autoriteiten nog maanden duren voordat de daadwerkelijke oorzaak is gevonden.