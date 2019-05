Duitse minister voor Volksgezondheid wil inenting tegen mazelen verplichten

Ook volwassenen

Uit het wetsvoorstel van Spahn blijkt dat de inentingsplicht wat de minister betreft niet alleen moet gelden voor kinderen, maar ook voor leraren, andere pedagogen en personeel in ziekenhuizen en artsenpraktijken.

Wie zijn kind niet laat vaccineren, kan als het aan Spahn ligt na maart 2020 rekenen op een boete tot 2500 euro, zo zegt de minister tegen de krant Bild am Sonntag. Crèches mogen kinderen die niet zijn ingeënt ook gaan weigeren. Scholen kunnen dat vanwege de leerplicht niet. De verwachting is dat de Bondsdag, het Duitse parlement, eind dit jaar over het voorstel stemt.

In Nederland

De discussie over verplichte vaccinaties speelt ook in Nederland, waar de vaccinatiegraad net als in Duitsland al jaren terugloopt. Ook hier bekijkt het kabinet of een vaccinatieplicht kan worden ingevoerd. Kort geleden braken de mazelen uit op een crèche in Den Haag. Begin deze week werd bekend dat een grote kinderopvangorganisatie met 50 locaties kinderen weigert als ze niet tegen de mazelen zijn ingeënt.