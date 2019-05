Belgische justitie opent moordonderzoek naar vermiste Julie (23)

Dat bevestigt woordvoerder Lieselotte Claessens aan de Vlaamse omroep VTM.

'Zorgwekkend'

De 23-jarige student van de Universiteit Antwerpen vertrok gisteravond rond half zeven met de fiets naar een vriendin, maar daar is ze nooit aangekomen.

Eerder lieten de politie en het parket al aan VTM Nieuws weten dat ze de vermissing als 'zorgwekkend' beschouwen. De federale politie plaatste ook een opsporingsbericht online.

"We zijn al de hele avond en nacht naar haar op zoek", schrijft een familielid op Facebook. Ze fietste gisteren richting Antwerpen-Zuid via het Albertkanaal, Park Spoor Noord, het Eilandje en de kaaien. Ze is daarna niet meer gezien.