Nieuwe koning Thailand op gouden stoel door Bangkok gedragen

De 66-jarige monarch, die nu door het leven gaat als koning Rama X, werd toegejuicht door een menigte. Naar schatting waren er 200.000 mensen op de been. Ze waren allemaal in het geel gekleed. Dat is de kleur van het koningshuis.

Grote Overwinningskroon

Vajiralongkorn zette zichzelf zaterdag tijdens een plechtigheid de Grote Overwinningskroon op. Het gevaarte is 66 centimeter hoog, weegt 7,3 kilo en is gemaakt in 1782. Rama X is de opvolger van zijn vader Bhumibol, die in oktober 2016 overleed na zeventig jaar op de troon te hebben gezeten.

Woensdag trouwde de koning tot verrassing van velen met zijn geliefde Sathida Tidjai. Naar verluidt was zij stewardess en hebben ze elkaar ontmoet op een vlucht.

Morgen vinden de kroningsrituelen plaats.