Julie (23) fietste naar vriendin maar kwam nooit aan, zoekactie Antwerpse politie

De politie in en rondom Antwerpen is een zoekactie begonnen naar de vermiste Julie van Espen. De 23-jarige student van de Universiteit Antwerpen vertrok gisteravond rond half zeven met de fiets naar een vriendin, maar daar is ze nooit aangekomen.

"We zijn al de hele avond en nacht naar haar op zoek", schrijft een familielid op Facebook. Ze fietste gisteren richting Antwerpen-Zuid via het Albertkanaal, Park Spoor Noord, het Eilandje en de kaaien. Ze is daarna niet meer gezien. 'Zorgwekkende vermissing' De politie en het parket hebben aan VTM Nieuws laten weten dat ze de vermissing als 'zorgwekkend' beschouwen. De federale politie heeft inmiddels een opsporingsbericht online gezet. Zoekacties gestart De politieregio Voorkempen en de lokale politie in Antwerpen zijn bezig met een zoekactie. De vriend van Julie laat via Facebook weten dat ze vandaag 'deur tot deur acties' gaan houden door zo veel mogelijk foto's van Julie te verspreiden. Julie is slank, 1,64 meter groot en heeft blonde lange haren. Ze is het laatst gezien met een groene winterjas en donkergrijze sportschoenen van het merk Adidas. Ze reed op een donkerkleurige damesfiets van het merk Peugeot met een rieten mandje op het stuur. Tienduizenden keren gedeeld Het bericht waarin een familielid anderen attendeert op de vermissing, is al ruim honderdduizend keer gedeeld.