Noord-Korea: Kim Jong-un ziet toe op grote raketlancering

De lanceringen die Noord-Korea zaterdag heeft uitgevoerd waren een oefening om de nauwkeurigheid van raketsystemen en tactische geleide wapens te bepalen. Kim Jong-un gaf het bevel tot vuren en benadrukte de noodzaak om 'het gevechtsvermogen te vergroten om de politieke soevereiniteit en economische zelfvoorziening te verdedigen'.

Japanse Zee

De projectielen kwamen zaterdag neer in de Japanse Zee. Analisten zien het als een poging om de Verenigde Staten onder druk te zetten in de onderhandelingen over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland.