Zeker zeven mensen overleden door aanvallen tussen Israël en Gaza

Volgens de Times of Israël gaat het om het eerste Israëlische slachtoffer in het conflict met de Palestijnen in de Gazastrook sinds 2014.

Zwangere vrouw en baby overleden

Onder de doden in Gaza zijn een zwangere vrouw en haar baby van 14 maanden, meldt het ministerie van Volksgezondheid van de Palestijnse enclave.