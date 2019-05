Na zes weken overlijdt slachtoffer Christchurch alsnog

"Vijftig dagen heeft hij gevochten, nu zijn we hem kwijtgeraakt." Zekeriya Tuyan is zes weken nadat hij werd neergeschoten in een moskee in Christchurch alsnog aan zijn verwondingen overleden. Het dodental is hiermee bijgesteld naar 51.

Brenton Tarrant opende op 15 maart het vuur in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Er kwamen 50 mensen om het leven, nog eens tientallen mensen raakten gewond. Onder wie de Turkse Zekeriya Tuyan. Hij werd in zijn borst geraakt en kwam op de intensive care terecht waar hij iedere dag vocht voor zijn leven. "Hij werd vandaag geopereerd", zei Tuyans broer vandaag tegen het Turkse staatsagentschap Anadolu. "We waren gelukkig omdat het zo goed met hem ging. Maar toen hij werd geopereerd konden ze het bloeden niet meer stoppen." 'We hebben onze burger verloren' De veertiger werkte als IT’er in Nieuw-Zeeland en bezocht elke vrijdag trouw de moskee. "We hebben helaas onze burger Zekeriya Tuyan verloren", schreef de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vanmiddag.