Hond eet dikke envelop met geld op, ook plastic zak in zijn maag

Er zaten namelijk acht briefjes van twintig pond in de envelop. Ozzy moest daarom met spoed naar de dierenarts in het Engelse Llundudno. "We zien wel vaker honden die wat in hebben geslikt", zei een woordvoerder van de dierenkliniek tegen Daily Post. "Zoals toiletartikelen of sokken. Maar dit hadden we nog nooit gezien."

160 pond opgegeten

De hond had in totaal 160 pond opgegeten. Judith Wright, de eigenaar van Ozzy zei: "Iemand was ons nog geld verschuldigd. Daarom hadden ze dat in een envelop door de brievenbus gegooid. Zo heeft Ozzy het gevonden."