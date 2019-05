19-jarige matador overleden na stierengevecht in Spanje

Hij was pas 19 jaar oud, maar vocht al jaren met stieren: de Spaansje Fran González. Maar gisteren werd een gevecht tijdens een festival in Chilches hem fataal. Hij werd doorboord door de hoorns van een stier en overleed drie uur later in het ziekenhuis.

Hij was er mee opgegroeid: het stierenvechten. Zijn droom was om een van de beste matadors van het land te worden, meldden Spaanse media vandaag. Gericht op Fran af Maar gisteravond ging het helemaal mis. Toen de stier Juanito werd vrijgelaten, sprong hij met veel 'kracht en geweld' de arena binnen. Hij ging gericht op Fran af, waarna het allemaal heel snel ging, schrijft El Español. Fran werd door de hoorns van Juanito in zijn lies geraakt. Hij verloor in de arena heel veel bloed en werd direct overgebracht naar het ziekenhuis. Drie uur later overleed hij aan zijn verwondingen. Diepe rouw De gemeente heeft op Facebook laten weten in diepe rouw te zijn. Vanmiddag werd een minuut stilte gehouden voor de jongen.