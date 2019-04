Patiënten natuurgenezer Ross stierven gruwelijke dood: 'Ze hadden heel veel pijn'

De natuurgenezer behandelde zijn slachtoffers met de stof 3-broompyruvaat (3-BP), zijn middel tegen kanker. Na de dosering begonnen de slachotffers te schokken, hadden veel pijn, konden niet meer lopen en raakten in coma.

Dat gebeurde in de uren na een infuus met het alternatieve geneesmiddel.

Twee vrouwen en man om het leven

Door het toedoen van Ross kwamen eind juli 2016 twee vrouwen en een man om het leven. Onder wie een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg.

De natuurgenezer behandelde de Nederlandse kankerpatiënten in zijn kliniek in Brüggen, net over de grens bij Roermond.

De slachtoffers werden naar ziekenhuizen gebracht, maar daar konden de artsen niets meer voor hen doen. Justitie houdt Ross verantwoordelijk voor de dood van de drie patiënten.