Britse politie vindt vrouwenlichamen in vriezer

In een flat in Londen zijn twee vrouwenlichamen gevonden in een vriezer. Politieagenten ontdekten de lichamen nadat ze op een melding waren afgegaan in Canning Town.

De lichamen zijn nog niet formeel geïdentificeerd. Britse media suggereren dat een van de slachtoffers de vermiste 38-jarige Mary Jane Mustafa is. De moeder van twee kinderen verdween vorig jaar mei van de aardbodem. Tot nu toe zijn er geen arrestaties verricht. Volgens diverse Britse media woont in de flat een man die geregistreerd staat als zedendelinquent. Hij zou al sinds enige tijd spoorloos zijn. De politie wil alleen kwijt dat een van de twee gevonden vrouwen al langere tijd geregistreerd staat als vermist.