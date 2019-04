Leider Islamitische Staat voor het eerst in vijf jaar te zien in video

De laatste keer dat Abu Bakr al-Baghdadi in een video te zien was, was in juli 2014. Toen gaf hij een toespraak in een Iraakse moskee. Een paar dagen eerder had hij het kalifaat uitgeroepen. Alle moslims moesten hem volgen als wereldlijk leider van de islam.

Klopjacht

Meerdere keren werd hij vanaf toen dood verklaard. En nadat vorige maand terreurbeweging IS verslagen werd op het laatste stukje kalifaat dat nog over was, ontstond er een klopjacht op de leider door verschillende landen.

Maar doordat Al-Baghdadi in de video die zojuist is verschenen refereert aan recente aanslagen, lijkt hij nog in leven te zijn.