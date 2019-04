Politie Sri Lanka valt moskee binnen op zoek naar zelfmoordterroristen

De politie in Sri Lanka heeft vandaag een inval gedaan in de belangrijkste moskee van de islamitische groepering National Thowheeth Jama'ath (NTJ). Daar hoopte de politie aanwijzingen te vinden over het hoofdkwartier van de groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen vorige week zondag.

De inval vandaag in de moskee vond plaats in de stad Kattankudy. De politie sloot de moskee voordat het middaggebed zou beginnen. Het is onduidelijk wat de actie heeft opgeleverd. Bij aanslagen op paaszondag werden meer dan 250 mensen gedood, onder wie drie Nederlanders. Eerder deze week werd de groepering officieel verboden door de Sri Lankaanse president Maithripala Sirisena. De regering wil ervoor zorgen dat alle bezittingen van de nu verboden groeperingen in beslag worden genomen en de activiteiten onmiddellijk worden beëindigd. Vrijdag ook inval Vrijdag deed de politie ook al een inval bij zelfmoordterroristen in Sri Lanka. Daarbij zijn zeker vijftien mensen omgekomen doordat de terroristen zichzelf opbliezen toen ze door de veiligheidsdiensten in het nauw waren gedreven. Onder de slachtoffers zijn zeker zes kinderen en drie vrouwen. Lees ook: Vijftien doden na inval bij zelfmoordterroristen Sri Lanka Ook zouden bij die inval twee broers en de vader van de vermoedelijke leider van de NTJ, Zahran Hashim, zijn gedood. Zahran zelf kwam waarschijnlijk om het leven bij de aanslagen op het Shangri-La hotel. Rampspoed Bij India Today zegt de zus van Zahran Hashim dat ze blij is dat haar broer dood is. Ze sprak hem sinds 2017 niet meer. "Hij begon te preken tegen de regering, niet-moslims, onze vlag en andere religies." Zahran Hashim zou de familie vooral rampspoed hebben gebracht, vertelt de zus. "Hij leerde over religie van de verkeerde mensen, hij leerde om mensen te doden." Lees ook: Premier Sri Lanka: blijf sterk na deze laffe aanslagen Nieuw bewakingsbeeld laat explosie in hotel Sri Lanka zien Bekijk deze video op RTL XL Bewakingsbeeld van het Kingsbury Hotel laat zien hoe een man naar de ontbijtzaal loopt. Even later volgt er een explosie.