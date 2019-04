Uniek: zeldzame neushoorn bevallen na kunstmatige inseminatie

Neushoorn Akuti heeft geschiedenis geschreven. Na een zwangerschap van vijftien maanden is ze gisteren bevallen van een babyneushoorn. En dat is al vrij zeldzaam, maar wat het echt uniek maakt is dat Akuti zwanger werd door kunstmatige inseminatie. "Dit is een historisch moment."

De dierentuin in het Amerikaanse Miami kan haar geluk niet op. Nooit eerder, waar dan ook ter wereld, beviel een neushoorn na kunstmatige inseminatie. Op de Facebookpagina schrijft Zoo Miami dat het goed gaat met moeder Akuti na de bijzondere bevalling gisteren. 'Zonder hulp lukte het niet' "Na meerdere keren van geslachtsgemeenschap, lukte het Akuti niet om op natuurlijke wijze zwanger te worden", is te lezen op de pagina. Akuti en de mannelijke neushoorn Suru, beiden Indische neushoorns, vonden elkaar hartstikke leuk. Maar het lukte ze niet om zonder hulp zwanger te worden. Daarom reisde een speciaal team van een andere Amerikaanse dierentuin af naar Miami. Ze verzamelden sperma van Suru op 8 januari vorig jaar en een dag later werd Akuti kunstmatig geïnsemineerd. Met een positief resultaat, Akuti bleek zwanger te zijn. "Vanaf dat moment werd ze getraind om regelmatig een echo te ondergaan, zodat we de foetus op de voet konden volgen." 'Wachten op het spannende moment' En doordat artsen de exacte datum wisten wanneer Akuti zwanger raakte, konden ze de dag van bevalling ook uitrekenen. "In de laatste dagen hebben we Akuti 24 uur per dag geobserveerd in afwachting van het spannende moment." En gelukkig is alles goed gegaan, laat de dierentuin weten. "Het is nu van cruciaal belang dat de moeder en de pasgeborene een band opbouwen. Dat kan soms nog een uitdaging zijn voor neushoorns die voor het eerst moeder zijn geworden." Lees ook Enorme partij neushoornhoorns in beslag genomen