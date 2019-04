Buien op komst in Parijs: regen vormt nieuwe bedreiging voor Notre-Dame

Instortingsgevaar

Na de brand van vorige week is dak van de Notre-Dame is niet helemaal ingestort, maar door het regenwater kan dat alsnog gebeuren. De Parijzenaars hopen dan ook dat de klus op tijd geklaard is.

De verwachting is dat de klimmers tot morgenavond nodig hebben om het hele dak te overspannen met zeildoek.