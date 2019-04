Minister Sri Lanka: aanslagen waren wraak voor bloedbad Christchurch

"Uit voorlopige onderzoeksresultaten blijkt dat de gebeurtenissen in Sri Lanka waren bedoeld om wraak te nemen voor de aanval op moslims in Christchurch'', zei Wijewardene in het parlement. In die stad in Nieuw-Zeeland vielen vorige maand vijftig doden bij schietpartijen in twee moskeeën.

'Twee Sri Lankaanse bewegingen verantwoordelijk'

Volgens Wijewardene zouden Sri Lankaanse extremistische moslimbewegingen verantwoordelijk zijn geweest voor de aanslagen. Hij noemde National Thawheed Jama'ath en Jammiyathul Millathu Ibrahim. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist.