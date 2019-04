Hulphond staat mishandelde kinderen uit horrorhuis bij in rechtbank

In het 'horrorhuis', dat vorig jaar werd ontdekt toen een van de kinderen ontsnapte, brachten de 13 kinderen het grootste deel van hun leven geketend aan hun bed door.

In de rechtbank namen onder meer dochter Jennifer (30) en zoon Joshua (27). Hulphond Raider stond hen bij. De twee vertellen hoe zij en hun zussen en broers jarenlang mishandeld en misbruikt werden.

'Mijn hele leven afgenomen'

"Mijn ouders hebben me mijn hele leven afgenomen", zei Jennifer. "Maar nu neem ik het eindelijk zelf in handen. Ik woon nu in een appartement en ga naar school. Ik geloof dat alles gebeurt met een reden. Wat gebeurd is, heeft me sterk gemaakt. Ik heb gevochten om de persoon te worden die ik nu ben. Ik ben een vechter."