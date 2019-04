Inzittende busongeluk Madeira: 'Iedereen schreeuwde'

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk, maar inmiddels komt er steeds meer informatie naar buiten. Volgens berichten in verschillende media zou een technisch probleem aan de bus de reden zijn geweest. Zo wordt gedacht aan een kapotte rem of een opgesloten gaspedaal.

'We zaten als baby's opgerold in de stoel'

Dat is ook wat een Duitse man en vrouw van 68 en 70 jaar tegen de Portugese televisiezender SIC aangeven. Ze zijn de eerste inzittenden die tegenover de media vertellen wat er in de bus is gebeurd. "We dachten gelijk: de chauffeur is de macht over het stuur verloren. De bus ging alsmaar sneller en sneller. We zaten als baby's opgerold in onze stoel. Die houding heeft ons gered."

Ze zijn diep geschokt over wat er gisteren is gebeurd. Ze kennen de overleden Duitsers niet persoonlijk, maar trokken al wel een week met ze op. "Veel mensen zijn hun man of vrouw verloren. En sommigen weten nog niet eens of hun man of vrouw nog leeft."