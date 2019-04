HELP! Boodschap in zand redt verdwaald stel

Gelukkig hadden Shantelle en Colen aan hun familie doorgegeven wanneer ze terug zouden komen. Daarom konden zij alarm slaan. Dat was nodig ook, want het stel had weinig eten bij zich. "We waren allebei van streek, maar we moesten kalm blijven."

HELP

En blijven nadenken. Want hoe konden ze ooit gered worden in dat enorme park? Door de aandacht te trekken van eventuele reddingswerkers, zo dacht het stel. Daarom durfden ze toch even uit de auto te stappen, een vuurtje te maken en schreven ze met meterslange letters het woord 'HELP' in het zand.