Yvonne dacht dat de Notre-Dame zou verdwijnen: 'We zagen geen spuitkanonnen'

Op drukkere dagen fietst Yvonne wel met zeven groepen langs de Notre-Dame. "Dit gebouw gaat verder dan een kathedraal en een religie. Er zijn hier ook veel atheïsten, dat ben ik ook, die hierdoor zijn geraakt. Dit is het symbool van Parijs, een symbool van Frankrijk. Letterlijk het middelpunt van ons land."

'We zagen geen brandweer'

Toen Yvonne gisteren over de brand hoorde, was ze dan ook in shock. "Je staat naar die kerk te kijken, je ziet dat hij in de fik staat en dan komen de zenuwen. We zagen namelijk geen brandweer, geen grote spuitkanonnen."