Laswerkzaamheden? Geen blusvliegtuigen? 5 vragen over de brand in de Notre-Dame

Waarom werden er geen blusvliegtuigen ingezet?

Donald Trump tweette er gisteren over. Als het aan hem lag, werd de brand geblust met zogenoemde 'Canadians'. Dat zijn blusvliegtuigen die water oppikken uit een rivier of een meer, en dat water vervolgens uitstorten over de brand. Je ziet het vaker tijdens natuurbranden. Dat laatste is meteen de reden van de Franse autoriteiten om dat in dit geval niet te doen. Het bluswater loslaten boven een stad is gevaarlijk, en het zou er mogelijk ook toe kunnen leiden dat de vlammen overslaan naar andere gebouwen.