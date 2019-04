Parijs ontwaakt: zo ziet de Notre-Dame er nu uit

Voordat ze naar het werk gaan, rijden veel Fransen nog even langs die beroemde kathedraal. Even kijken of het geen nare droom was. Niets is minder waar, Parijs ontwaakt in een 'Notre Drame'.

De brand in de beroemde Parijse kathedraal Notre-Dame is inmiddels onder controle, maar het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de schade is. De torens en het geraamte van de kerk lijken in ieder geval gered. Een verschrikkelijk drama President Macron sprak van een 'verschrikkelijk drama'. Hij heeft al gezegd dat de kerk hoe dan ook herbouwd zal worden, eventueel met steun uit het buitenland. Hij startte ook direct een inzamelingsactie. En dat is nodig, Parijzenaren zien deze ochtend hoe hun kathedraal verwoest is. Er komen ook steeds meer foto's binnen van de binnenkant van de kathedraal. Gisteren stonden duizenden mensen op straat te kijken hoe de Notre-Dame afbrandde. Vanochtend is het nog rustig op straat. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Mogelijk komt het door renovatiewerkzaamheden aan de Notre-Dame. Het vuur lijkt te zijn ontstaan in de buurt van steigers die daarvoor waren opgezet. Er loopt inmiddels een onderzoek naar de oorzaak. Nablussen Brandweermannen inspecteren op dit moment de schade en blussen na. Brandweermannen inspecteren de schade. Correspondent Stefan de Vries was gisteren de hele avond bij de Notre Dame. Ook vanochtend staat hij weer bij de kathedraal.