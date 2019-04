Maand na Christchurch ontwaakt Alen (5) uit coma: 'Maar ze herkent ons niet'

Alen en Wasseim liepen op 15 maart hand in hand richting de moskee in Christchurch. Ze waren tien minuten te laat, omdat ze geen parkeerplek konden vinden. Ze hadden beiden geen idee wat voor gruwelijkheden zich binnen afspeelden. Totdat een vriend naar buiten kwam en schreeuwde dat ze weg moesten rennen.

'Ik tilde haar net op tijd op'

Er was geen tijd meer om te vluchten, Tarrant kwam al naar buiten. Hij keek Wasseim niet in de ogen, maar keek naar het hoofd van Alen. "Ik kon haar net op tijd optillen, zodat ze niet in haar hoofd geraakt werd, maar in haar buik. Daarom leeft ze nog." Ook Wasseim werd geraakt in zijn buik en in zijn rug. "Toen schoot hij op een andere vrouw."

Dat was het moment dat Wasseim zijn dochter op de grond legde, naast een auto. Hij sloeg zijn arm om haar heen. "Ik was zo bang dat hij terug zou komen naar ons. Vanaf dat moment heb ik niet meer bewogen. We deden alsof we dood waren."