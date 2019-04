'Assange spioneerde vanuit ambassade Ecuador'

Assange werd donderdag gearresteerd in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij zat daar de afgelopen zeven jaar ondergedoken. In 2012 vluchtte hij naar de ambassade om uitlevering aan Zweden te voorkomen.

'Wij respecteren andere landen'

"Alle pogingen om landen te destabiliseren is verwerpelijk voor Ecuador, want wij respecteren andere landen", zei Moreno in de krant. "Daarom is het jammer dat op ons grondgebied met toestemming van onze autoriteiten faciliteiten zijn gebruikt om andere landen te bespioneren."