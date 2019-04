Ontvoerde verpleegster Rode Kruis na vijf jaar mogelijk nog in leven

Het Rode Kruis heeft besloten nu pas informatie over Akavi naar buiten te brengen, omdat ze haar eerder zo min mogelijk in gevaar wilden brengen. "Elke beslissing die we hebben genomen, was gericht op het vrij krijgen van de gijzelaars", zegt algemeen directeur van het Rode Kruis Yves Daccord. "Nu IS bijna al hun territorium kwijt is, leek het ons het juiste moment om meer bekend te maken."

In december nog gezien

Volgens het Rode Kruis en de regering van Nieuw-Zeeland zou Akavi in december nog gezien zijn in een ziekenhuis in Sousa, toen nog onder IS-heerschappij. Getuigen hebben verklaard dat ze voor IS in ziekenhuizen werkte en dat ze niet meer in een gevangenis zat.

De familie van Akavi heeft ook voor het eerst gereageerd op de ontvoering van hun zus, nicht en tante. Tuaine Robati vertelt in een filmpje dat ze Louisa heel erg missen en dat ze bezorgd zijn om haar veiligheid.