Vijf jaar na grote ontvoering Boko Haram, zijn nog 112 schoolmeisjes niet vrij

In de jaren erna kwamen veel meisjes vrij. Ze werden vrijgelaten na onderhandelingen of wisten ze te ontsnappen. Van meer ontvoerde meisjes is bekend dat ze zwanger raakten na verkrachtingen door hun ontvoerders. In 2016 werd ook nog een meisje teruggevonden. Zij had een 10 maanden oud zoontje in haar armen.

Spoorloos

Nog steeds zijn ruim honderd ontvoerde meisjes spoorloos. "We geloven niet meer dat de regering ons helpt, ze praten niet meer over onze dochters", zegt Enock Mark, de vader van een van de vermiste meisjes, tegen de Arabische zender Al Jazeera. "Maar we geven niet op. Zelfs na honderd jaar zullen we nog geloven dat onze dochters naar huis terugkeren."