'Dikste jongen van de wereld' is ruim 100 kilo afgevallen

Bij de geboorte was er niets aan de hand met Arya. De jongen woog 3,8 kilogram en was kerngezond. Zijn grote eetlust was juist een teken van een goede gezondheid, dachten zijn ouders. "We hebben hem te veel verwend, maar als ouder hou je nou eenmaal van je kind", vertelt de vader van Arya nu.

192 kilo

Toen Arya vijf jaar oud was, begon hij te groeien en te groeien. Het hoogtepunt was drie jaar geleden, toen Arya tien jaar oud was. Hij woog toen precies 192 kilo. Vooral snoep, frisdrank en kant-en-klare noodles deden hem de das om.